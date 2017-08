Heb je honderden extreemrechtse mannen die in gevechtskleding in je stad rondbanjeren omdat ze het land ‘willen terugveroveren’, terwijl ze zichzelf bewapend hebben met semiautomatische geweren en nazivlaggen, en luidkeels ‘Soil and blood! Soil and blood!’ scanderen – ja, dan mag je toch gerust spreken van de coming-out van de neonazi’s.

[Zei Twitter, kort daarna: dat een grote groep witte mannen zwaarbewapend en groepsgewijs over straat kan lopen zonder dat de politie ook maar iets doet, is toch goddorie het ultieme bewijs van white privilege?]

Wanneer een paar uur nadat een van die frisse jongens zijn auto in volle vaart in een groep tegendemonstranten heeft geboord, waarbij hij circa twintig gewonden en een dode veroorzaakte, de president van je eigen land zich pas na twee dagen uitspreekt tegen nazisme en zich aanvankelijk lafjes keert tegen ‘het geweld van vele kanten, van véle kanten’ – ja, dan mag je toch gerust spreken van een president die extreemrechts geweld met grote tolerantie bejegent.

[Schreef de neonazi-site The Daily Stormer subiet, bijna juichend: ‘Trump veroordeelde ons niet. Hij impliceerde dat er over en weer haat was… over en weer! Hij verzette zich nauwelijks tegen ons. Hij zegt dat hij van ons houdt!’]

Weigert de Amerikaanse president, ook na herhaalde vragen, zich uit te spreken over een extreemrechtse daad van terreur, nadat hij eerder al meermalen had geweigerd enige terreurdaad van rechtse kant op Amerikaanse grond te erkennen – ja, dan mag je gerust spreken van uiterst selectieve verontwaardiging.

[Zei John Oliver, daags daarna: ‘Iemand die openlijke nazi’s weigert te veroordelen begaat een omgekeerde Godwin. Man, wat is er nu evidenter in het leven dan dat je nazi’s dient te veroordelen?’]

Zie je daags na de aanslag in Charlottesville een tweet voorbijkomen van Geert Wilders, de man die routineus eist dat elke moslim zich hoogstpersoonlijk distantieert van geweld dat door een extremist wordt gepleegd. Een tweet waarin Wilders exact dezelfde leuzen gebruikt als de nazi’s dat weekend in Charlottesville deden: ‘Onze bevolking

wordt vervangen. Genoeg is genoeg.’

[Zegt de Nederlandse pers: niets, helemaal niets.]

Lees je terug met welk canaille Thierry Baudet zich omgeeft, kijk je met wie hij goedlachs op de foto is gegaan en van welke ontmoetingen hij trots zijn selfies heeft gepost, inventariseer je waar hij naartoe gaat om te spreken en welke gasten of sprekers hij op zijn partijbijeenkomsten uitnodigt (van de NVU tot aan de IJzerwake, van Erkenbrand tot Kalergi), haal je je zijn uitspraken voor de geest over ‘de homeopathische verdunning van het volk’ tot ‘de omvolking van Europa’, lees je hoe hij de ‘volkswil’ systematisch boven recht en ratio stelt, en dat je dan tot op het bot huivert…

Dan schrik je je rot hoe vaak en hoe kritiekloos de Nederlandse pers het FvD aan het woord laat. Het zijn zulke leuke jongens, met zo’n fris geluid!

[Cartoon: © copyright The Guardian]