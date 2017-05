Het Parool laat in haar weekendbijlage altijd een Amsterdammer aan het woord over het mooiste, liefste, verrassendste, ergste van de stad. Voor het medewerkerskrantje van de krant mocht ik mijn eigen ‘Mijn Amsterdammertje schrijven. Bij deze!

Mijn buurt

Wittenburg, de parel van Centrum-Oost en bakermat van het Aardappeloproer. Omdat Wittenburg een schiereiland is, is er alleen bestemmingsverkeer, wat de buurt tot een oase van rust maakt. Op straat groeten veel mensen elkaar. Op zomeravonden hoor je de zeehondjes in Artis, overdag stikt het van de merels, meeuwen, halsbandparkieten en jochies op scooters. De beste haring en mooiste bloemen koop je hier, op de kop van Wittenburg. Alleen is het doodzonde dat de woningbouwvereniging elke leegkomende huurwoning subiet in de verkoop gooit. Alleen al in het portiek hier zijn inmiddels acht van de elf woningen aan het huurbestand onttrokken.

Dagelijkse boodschappen

In de brede omtrek zijn uitsluitend filialen van AH te vinden, dus er valt niets te kiezen. Gelukkig hebben wij wel het AH-filiaal met de allerliefste kassamevrouwen van de hele stad. Een ervan noemt me altijd ‘mop’.

Café

Saarein natuurlijk, de bruine, doch volledig gereviseerde kroeg voor de leukste dames en heren van Amsterdam. Met een mooie stamtafel, een overvolle kapstok, een happy hour met gratis vette hapjes op de vrijdagmiddag, en met meer herinneringen dan me lief is. Ze schenken een goede prosecco (hoezo is prosecco ‘uit’?) en ik kom er altijd wel wat kennissen tegen, met wie ik dan afspreek om weer eens af te spreken.

Restaurant

Choux, aan de De Ruyterkade. Ze behandelen groente als een volwaardig gerecht en maken allersmakelijkste gerechten met goudeerlijke ingrediënten waarvan je nog nooit hebt gehoord. De onvolprezen Hiske gaf Choux een 9-, maar mijn moeder overtroefde haar met gemak: die gaf zonder blikken of blozen een fooi van vijftig euro.

Met pek en veren de stad uit

Toeristenbussen, mensen die hun huis vaker airbnb’en dan dat ze het bewonen, de bierfiets, stadsbestuurders die ontkennen dat de stad niet veel meer toeristen kan verdragen, vrijgezellenpartygangers, mensen die hun vuilnis op straat dumpen. En de mussen had ik dan graag weer terug, de vlinders zijn ze al voorgegaan!

Museum

De Hortus, een levend museum van botanische wonderen. Aan het eind van de middag is de Hortus op z’n mooist: een verstilde plek vol geur en kleur. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. En ik wil er altijd stekjes jatten. Of er desnoods komen werken.

Mooiste gevel

De ballengooiende jongens net onder de daklijsten ergens op de Ceintuurbaan. De eerste keer dat ik ze zag – vanuit een stilstaande tram die moest wachten tot de brug over de Amstel eindelijk dicht kon – waande ik me op de Efteling. ‘Papier hier,’ hoorde ik er eentje zeggen, eerlijk waar.

Dieren in Amsterdam

De leguanen die stilletjes, ongemerkt haast, uit het Kleine Gartmanplantsoen omhoog kruipen. Maar ook het kattenparadijs hier – de daktuin bovenop de ondergrondse parkeergarage die middenin ons huizenblok ligt – scoort hoog. Twee zwervertjes zijn via dat paradijs langzaam bij mij ingetrokken, en de grote, valse, argwanende zwarte die niet wist wat snorren was en die verstijfde toen hij zag hoe mijn eerste, oude kat bij me op schoot lag – ‘Bovenop een méns liggen? Ben je zot?!?’ – werd uiteindelijk de liefste kat die ik ooit heb gehad. Hij ligt begraven in het kattenparadijs.

Begraafplaats

De Nieuwe Ooster. Rustig, mooi, lief, met prachtige bomen en versierde Hindoestaanse graven; met Allerheiligen branden overal kaarsjes. Het beste crematie-alternatief voor het kille lopendebandwerk dat Westergaarde heet. Er liggen veel schrijvers, en er is vast ergens een ballenjongen die ze ’s nachts stiekem pen en papier bezorgt. Of ene kat die ze kopjes komt geven.

Verliefd in Amsterdam

Ja, daar is het hoog tijd voor!

Een avondje stappen met

Renate Rubinstein. En dan allebei karren: zij in haar Arola, ik in mijn Canta.