De kersverse Amerikaanse ambassadeur in Duitsland heeft zich binnen een maand tijd al flink onmogelijk gemaakt bij zijn eigen bondgenoot. Een paar uur nadat Richard Grenell zijn geloofsbrieven aan de Duitse president had overhandigd, twitterde hij zijn publieke bijval met Trumps besluit om de Iran-deal op te zeggen. Grenell voegde daar omineus aan toe: ‘Duitse bedrijven die zakendoen met Iran, dienen hun betrekkingen ogenblikkelijk te verbreken.’

Daarmee maakte hij Trumps dreigement dat hij sancties zou treffen tegen landen die de Iran-deal keurig honoreerden, akelig tastbaar. Let wel: het waren de Verenigde Staten die de internationale afspraak met Iran eenzijdig opzegden, terwijl geen enkel ander land – Duitsland incluis – daartoe aanleiding had gezien. En nu hintte de Amerikaanse ambassadeur jegens zijn nieuwe gastland dat er consequenties zouden volgen indien Duitsland zich wél aan de gemaakte afspraken hield en niet meteen het voorbeeld van de VS volgde.

Voor een eerste publiek optreden was dat een extreme uitspraak. Niet voor niets zei de voorvrouw van de SDP, met een bijna Brits gevoel voor understatement: ‘Het is niet mijn taak mensen in de nobele kunst van de diplomatie te onderwijzen, zeker niet waar het de Amerikaanse ambassadeur betreft. Maar hij lijkt enige bijscholing te behoeven.’

Afgelopen weekend was het opnieuw raak. Grenell werd geïnterviewd door Breitbart, een vehikel van extreemrechts, en meldde daar dat hij ‘zeer verheugd’ was over de ‘opkomst van conservatieve, anti-establishment stromingen in Europa’, die contact met hem hadden opgenomen aangezien ook zij ‘voelden dat er een heropleving gaande was’, en dat hij de leiders van deze beweging graag wilde ‘empoweren’. Het scheelde niet veel of Grenell zei dat hij liefst de extreemrechtse AfD in het zadel zou helpen. Het interview was nogal een affront tegenover de zittende regering in Duitsland. Geen wonder dat die Grenell daags daarna om opheldering verzocht.

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, had afgelopen december ook al zo’n vreemd akkefietje bij de hand. Voor zijn aantreden had Hoekstra beweerd dat in Nederland politici ‘verbrand’ werden en dat ons land allerlei ‘no-go zones’ had. Maar toen hij daar, na zijn aanstelling, door een Nederlandse journalist over werd uitgehoord, deed hij dat af als nepnieuws. Dat had-ie noooooit gezegd. Waarna de zender het oorspronkelijke fragment waarop Hoekstra dat metterdaad zei, nogmaals uitzond.

Trump liegt en blaaskaakt. En nu liegen en blaaskaken de nieuwe Amerikaanse ambassadeurs ook al.

Nicholas Kristoff, columnist van The New York Times, sloeg gisteren de spijker op de kop toen hij twitterde: ‘Als Europa terugslaat na de handelsrestricties die de VS hebben afgekondigd, vermoed ik dat het eerste Amerikaanse exportproduct dat Duitsland zou willen blokkeren, de ambassadeurs zijn.’