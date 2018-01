Twee gemaskerde mannen stormden het jongerencentrum om de hoek binnen. Ze waren op zoek naar Gianni, op wiens hoofd naar verluidt een bedrag van tienduizend euro staat. Ze vonden Gianni en schoten hem neer; hij raakte zwaargewond, maar overleefde. Al doende schoten de indringers een stagiaire in haar been en doodden een andere stagiair, de 17-jarige Mohammed.

Wat Mohammed overkwam heet tegenwoordig een ‘vergismoord’: een naargeestig nonchalante manier om de dood van een onschuldige omstander aan te duiden.

Wittenburg is onderdeel van de mocro wars, een langdurige vete over drugs en geld, waarbij bendes uit Nieuw-West, de Oostelijke Eilanden en Betondorp betrokken zijn. Mocro wars: net zo’n slordige term. Gianni is Surinaams, en werd twee maanden geleden beschoten door een witte man, die hem zei: ‘De volgende keer gaat-ie door je hoofd!’. Maar ja: mocro mafia klinkt aanzienlijk lekkerder dan ‘onderwereldvete tussen mensen van divers allooi’.

De Telegraaf publiceerde daags erna een artikel met als kop ‘Dode schietpartij A’dam is jongen van zeventien’. Twitter ging prompt los, en maakte in de kortste keren een dader van het tragische slachtoffer. Triomfantelijk postte ene @LisaHenegauwen: ‘Zo, kop aangepast: Dode schietpartij A’dam is criminele marokkaan van zeventien.’

De reacties op haar bericht, overwegend gepost door mensen met een fiere driekleur wapperend achter hun naam, waren al even voos. ‘Hoera’, juichte @GerardVanEeden2. @gerrit_Ramsdonk: ‘Doorknallen. Er zijn nog merr mocro neefjes die eenzelfde lot toekomt.’ @lindaTexel: ‘Weer 1 minder. Mooi.’ @ohzitdatzo: ‘ze ruimen zowaar hun eigen vuil op.’ @HistoryDokter: ‘Dat die #mocro-zwijnen elkaar maar lekker afmaken.’ @RonnyBlueFlag: ‘Zou 500 x per dag moeten gebeuren.’

Vertwijfeld wierp iemand te berde dat er een kind was doodgeschoten, een onschuldige omstander. ‘Nah,’ was de overheersende reactie, ‘Geen kind. Een MAROKKAAN.’

De notie dat Mohammed een onschuldige omstander was, een ‘vergisdode’, werd compleet weggevaagd. Hij was Marokkaan, en had dus geheid iets op zijn kerfstok. @charlotte101987, met wie ik in discussie ging, beweerde vol overtuiging dat ook ‘de mocro’s in haar dorp’ zeiden dat ‘geen enkele mocro zonder schuld was’.

Daar sta je dan, als ouders van Mohammed, die zo onnoemelijk zijn best deed.

Je kind wordt vermoord door een bende waar hij volledig buiten stond – sterker: tegen wiens waarden hij zich heftig zou hebben verzet. Je kind zat op school, werkte bij de Albert Heijn, liep stage bij het buurthuis, had vluchtelingen in Griekenland geholpen, en zette zich in voor mensen in de buurt. Je kind was een modelkind, maar sterft bij vergissing, door toedoen van een meedogenloze bende. En vervolgens verkneukelt rechts Nederland zich publiekelijk over de dood van je zoon.

Hoe kun je, wanneer je bekommert over ‘onze waarden’, in hemelsnaam vrolijk maken over de dood van zo’n jongen? Want eigenlijk zeg je dan: niks wat zo iemand doet, is ooit goed genoeg voor ons. Dat we Mo nu alsnog als ‘verdacht’ wegzetten, is een tweede vergismoord begaan. Mo deed enorm zijn best een goed burger te zijn, maar wordt alsnog afgeschreven, door hem te impliceren in een oorlog die de zijne niet was.

Wat we daarmee ook zeggen: het doet er niet toe hoe je je inspant. Je zult altijd suspect zijn, als je Marokkaan bent.