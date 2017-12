Mijn Eindejaarscolumn valt dit jaar vroeg, aangezien de krant met Kerst niet verschijnt. Daarom nu al wat tips om het komende jaar beter door te komen.

1.Kijk minder praat- en nieuwsprogramma’s op tv, en meer series en documentaires. Waar de kwaliteit van series de laatste tien jaar een ongekende, stijgende lijn vertoont, schommelt die van het informatieve vertier zo ongeveer rond het vriespunt. Er zijn serieus mensen met een beter geïnformeerd standpunt over migratie of vluchtelingen dan de gemiddelde BN’er, maar toch laten talkshows vooral die laatsten aan het woord. Op 2Doc verschijnen geweldige achtergrondverhalen en prachtige egodocumenten, die geen incidentenjournalistiek bedrijven maar juist laten zien hoe complex de wereld is en wat de grote lijnen zijn. Ze tonen vaak ook hoe we dingen beter kunnen doen: met meer aandacht, meer waarheidsvinding, meer toewijding, en meer ruggegraat.

2, Volg minder nieuws en meer achtergrondverhalen. In haar poging beter te begrijpen waar ‘de’ PVV-stemmer vandaan kwam, heeft de halve vaderlandse pers haar oren laten hangen naar nieuwrechts. Maar in plaats van die stemmen te analyseren, speelt de pers voor ongemedieerde roeptoeter annex megafoon, en is vervolgens ‘verrast’ wanneer dat tot meer populariteit van de betreffende politici blijkt te leiden. Zo wordt nieuws een instrument in plaats van een analyse. Zie Thierry Baudet: hij mist elke dossierkennis en kan alleen bogen op arrogantie, dedain, retoriek, een handvol gimmicks, en heel veel foute vriendjes. Maar de media laten zich betoveren door zijn goochelaarsbravoure en vergeet verblind naar zijn zwarte inhoud te kijken.

3. Voor wie twittert en facebookt: kruip uit je bubbel. Volg eens een serie mensen met wie je weinig gemeen hebt en met wie je het zo op het oog totaal niet eens bent. Je leert daar geheid een boel van, al kan ik niet garanderen dat dat altoos leuke lessen zijn. Je ontdekt al snel dat wat jij voor vaststaand feit aanneemt, elders als volstrekt wereldvreemd wordt gezien. Het is een crash course om te leren relativeren; maar met mazzel leer je beter na te denken, en beter te argumenteren. Want beweren dat je gelijk hebt, is niet hetzelfde als een oprecht debat voeren.

4. Zorg beter voor jezelf. Kook vaker zelf in plaats van iets kant-en-klaars in de oven of magnetron te schuiven. Het is een prettig idee om zelf voor jezelf te zorgen, en maak gewoon per keer wat meer: twee dagen achter elkaar hetzelfde eten is echt geen straf. Bovendien hebben we tegenwoordig allemaal een diepvries.

5. Zorg beter voor de planeet. Stop met vliegen: de douanecontroles daar zijn sowieso onuitstaanbaar geworden, evenals de wachttijden, maar het is vooral zowat het allervervuilendste dat we tegenwoordig doen. Neem voortaan liever de trein naar Parijs of Berlijn.

6. Wees lief voor anderen. Groet je buren, knik naar vreemden in je straat, en geef de kassamevrouw, bezorger of vuilnisman eens een compliment.