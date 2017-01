Moge je dit jaar lief, verstandig, meelevend, openhartig en ruimdenkend zijn. Hou iets minder vast aan je eigen overtuigingen en net wat meer aan je eigen wellevendheid. Doe geregeld iets voor een ander, en wees tussen de bedrijven door ook een beetje aardig voor jezelf. Laaf je aan vrienden, familie, boeken en films. Steun organisaties die het goede doen: geef ze geld, of help ze door iets van je vrije tijd aan ze te besteden.

Zit niet bij de pakken neer, ook al is de politiek een ramp en staat het klimaat er belazerd voor. Niks doen helpt niet, het maakt de boel alleen erger. Op kleine schaal is er bepaald veel te doen, en alle beetjes helpen. Bovendien halen andere mensen vast weer volop kracht uit de kleine beetjes die je wél doet.

‘Anger is an energy’, zoals Johnny Rotten ooit zei, maar betrokkenheid is dat eens te meer.